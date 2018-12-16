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Polise saldıran şüpheliler tutuklandı

Beşiktaş'ta kız arkadaşının doğum günü kutlamasından dönen polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

16 Aralık 2018 Pazar 20:23
Polise saldıran şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kız arkadaşının doğum günü kutlamasından dönen polis memuruna saldırarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Paşa Mahallesi'nde gece kız arkadaşıyla doğum günü kutlamasından dönen Güngören İlçe Emniyet Müdürülüğünde görevli polis memuru Ahmet A'nın önünü 3 kişi kesti. Para isteyen şüphelilerle polis memuru arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis memuru da kız arkadaşını taksiyle evine gönderdi.

Polis memuru Ahmet A, daha sonra kendisini takip eden 3 kişinin saldırısına uğradı. Kırık cam şişesiyle saldıran şüpheliler, Ahmet A'nın boğazını kestikten sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince polis memuru Ahmet A, hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri kısa sürede tespit eden ekipler, şüpheliler S.D, A.S. ve V.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, ameliyat edilen polis memuru Ahmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:23
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. polis
  4. saldırı

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