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Polise rüşvet teklifi, cezaevinde son buldu

Üstlerinde uyuşturucu bularak kendilerini gözaltına alan polis memurlarına rüşvet teklif ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
Polise rüşvet teklifi, cezaevinde son buldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçiren polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundukları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta Aksaray Mahallesi'nde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır halde "line" olarak adlandırılan 15 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.S. ve E.Ö. polis merkezine götürüldüğü sırada, polis memurlarına kendilerini serbest bırakmaları karşılığında 4 bin 590 lira rüşvet teklifinde bulunduğu iddiasıyla haklarında bu suçtan da işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
  1. Fatih
  2. rüşvet
  3. tutuklama
  4. uyuşturucu

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