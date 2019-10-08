Terör örgütü adına polise molotof kokteyli ve EYP atan 1'i çocuk 6 kişi gözaltında
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat birimleri düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof attığını belirledikleri 1'i çocuk 6 kişiyi şafak operasyonuyla gözaltına aldı.08 Ekim 2019 Salı 08:29
Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösterilerde polislere EYP ve molotof kokteyli attığı tespit edilen 1’i çocuk 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat birimlerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmada, PKK/KCK adına eylem ve faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskında 1’i çocuk 6 kişi gözaltına alındı.
Örgüt adına para topluyorlar
Gözaltına alınan zanlıların, PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösterilere katılıp, polis ekiplerine molotof ve EYP’li saldırıda bulunduğu, terör örgütünün kırsal alanına eleman temin ettiği ve örgüt adına para topladıkları öğrenildi.
Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel kitap, dijital malzeme ve 20 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi.
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