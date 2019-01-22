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Polise göre futbolcu Emiliano Sala'nın hayatta olma şansı az

Polis, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmasını askıya alırken uçağın yolcularının hayatta kalma şansının az olduğunu bildirdi

22 Ocak 2019 Salı 21:41
Polise göre futbolcu Emiliano Sala'nın hayatta olma şansı az

LONDRA (AA) - Polis, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmasını askıya alırken, uçağın yolcularının hayatta kalma şansının az olduğunu açıkladı.

Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili aramanın durdurulduğunu, arama faaliyetine gün doğumunda yeniden başlanacağı bildirildi.

"Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bunların herhangi birinin kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az." değerlendirmesinde bulunuldu.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçağın dün Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti. Uçak, İngiliz tahtına bağlı Guernsey adasının da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, cumartesi günü Cardiff City adlı Prömiyer Lig takımıyla 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

Cardiff City'den yapılan açıklamada da takımın 28 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili "net bilgi edinmeye çalıştığı" ve "hayatından kaygılı olunduğu" kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:41
  1. Cardiff City
  2. Channel Islands
  3. Emiliano Sala
  4. İngiltere

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