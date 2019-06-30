0553 313 94 23

Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz

Kahramanmaraş’ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri meslektaşının düğününe sürpriz ziyarette bulundu.

30 Haziran 2019 Pazar 10:22
Polise düğününde meslektaşlarından sürpriz

Kahramanmaraş’ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri meslektaşının düğününe sürpriz ziyarette bulundu. Polis ekipleri, meslektaşının düğününde hem oynadı hem de silah atılmaması için broşür dağıttı


Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde düzenlenen, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Ünlü’nün düğün törenine, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sürpriz bir ziyaret yaptı. Ekipler, meslektaşlarının düğününde hem oynadılar hem de görevlerini yaparak, düğünlerde ve asker eğlencelerinde silah atılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.


Polis ekiplerinin ziyaretinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren damat Serkan Ünlü, ’’Ekiplerin yaptığı uyarıları dikkate almak gerekiyor. Düğünlerde, asker eğlencelerinde, silah atılmaması yönünde kurallara uyalım’’ dedi. Gelin Merve Ünlü ise ziyaretten dolayı ekiplere teşekkür ederek, ’’Biz kendi düğünümüzde böyle bir şeye zaten müsaade etmedik. Kurallara uyuyoruz’’ diye konuştu.


Gelin ve damada ise karanfil hediye eden polis ekipleri daha sonra meslektaşlarıyla birlikte halay çekti. Uyarıcı broşürler dağıtılırken, bir polis memuru da mikrofonu alarak katılımcılara bilgilendirme yaptı. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından ziyaret sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:22
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump ile Kim "silahsızlandırılmış bölge"de görüştü
    1. Trump ile Kim "silahsızlandırılmış..
    2. "Hububatta her türlü tedbir alınacak"
    3. İsfanbul ile yüzler gülecek
    4. Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert..
    5. GAİB’den Mardin ve Şanlıurfa’da..
    6. "Irak'a istikrar ve güvenliğin..
    7. Vergisiz alışverişte Çin açık ara önde
    8. Venezuelalı temsilciler Barbados'da..
    9. Venezuela'da flaş karar! Serbest..
    10. Supercam’le evler ve ofisler daha..
    11. Shkupi Teknik Direktörü Ümit Karan,..
    12. 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı..
    13. Alternatif turizm Kastamonu’da masaya..
    14. Polise düğününde meslektaşlarından..
    15. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    16. Azerbaycan heyetinden Vanlı çocuklara..
    17. Trump: Kim'le birbirimize saygı..
    18. Dolulukta haziran bereketi
    19. Kızılay şubeleri iyilik için bir arada
    20. Muğla'daki orman yangını söndürüldü
    21. Kazak Türk’ü Şiraz Doğru dualarla anıldı
    22. Gagauz Özerk Yeri başkanını seçmek..
    23. Emeklilere nefes aldıran adımlar
    24. AK Parti Kemalpaşa’da gençlik kolları..
    25. Trump, Güney Kore lideri ile görüştü
    26. Yurtta hava durumu
    27. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    28. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    29. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı