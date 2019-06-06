Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı Gaziantep Hürriyet caddesinde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.

Gaziantep Hürriyet caddesinde dur ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpan şahıs yakalandı.

Olay 20 gün önce meydana geldi. Gaziantep Hürriyet caddesine de polisin uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan Cumali D. Otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu şüpheli Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yakalandı. Şüphelinin aracında bir adet ruhsatsız silah yakalandı. Gaziantep Şehitkamil devlet hastanesine getirilen zanlı adliyeye sevkedildi.

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