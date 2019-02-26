Polise bile ‘pes’ dedirtti: Araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde emniyet güçlerinin torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ile uyuşturucu madde ve satış malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 2 araba kumandası görünümündeki hassas terazi polise bile ‘pes’ dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği torbacı operasyonunda K.K. ve S.G.E. isimli 2 şüpheli ile birlikte, 19. 8 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda aparat yapmakta kullanılan malzemeler, kilitli poşetler ile 2 adet araç kumandası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri inceleyen polis, 2 adet araç kumandası görünümündeki malzemenin, gizli şekilde yapılmış hassas terazi olduğunu tespit etti. Görülen manzara polise bile ‘pes’ dedirtti.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.