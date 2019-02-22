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Polis yolcu oldu, korsan taksicilere ceza yağdırdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolcu gibi davranan polis, korsan taksicilik yapan şahıslara ceza kesti.

22 Şubat 2019 Cuma 15:47
Polis yolcu oldu, korsan taksicilere ceza yağdırdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yolcu gibi davranan polis, korsan taksicilik yapan şahıslara ceza kesti.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korsan taksicilerin bulunduğu yönünde ihbarların alınmasının ardından harekete geçti. Sivil kıyafetler giyen polisler, üniversite öğrencisi ve hasta gibi davranarak, usulsüz ve ücret karşılığında yolcu taşımacılığı yapan 2 araç şoförüyle anlaştı. Korsan taşımacılığı yapan araçların gideceği yol güzergahı üzerinde bulunan ilçe trafik görevlileri araçları usulüne uygun olarak durdurdu ve daha önceden seri numaraları alınan ve gidecekleri yer karşılığında araç şoförlerine verilen paraları geri aldı.


Araç şoförleri Y.B. ve Ç.Ç. isimli şahısların her birine ayrı ayrı 5 bin 10 TL olmak üzere, toplam 10 bin 20 TL idari para cezası kesilirken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:47
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