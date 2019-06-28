Polis, Yaya önceliği denetimi yaptı Erdek’te yayalara öncelik uygulaması kapsamında otogar önünde denetim yapıldı.

Erdek’te yayalara öncelik uygulaması kapsamında otogar önünde denetim yapıldı.

Erdek’te polis ekipleri yaya geçitlerinde öncelik uygulaması yapılırken, yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanlığı’nın trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Erdek otogar önünde uygulama yapan İlçe Trafik Şube Denetim Amirliği ekipleri, araç sürücülerinin yayalara yol verdiğini gözlemlerken, yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem yapıldı. Diğer yandan Halitpaşa Mahallesi Memduh Arslan Caddesi ve Muhtar Ahmet Süzgün Caddesinde yaya geçit çizgi çalışması yapıldı.

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