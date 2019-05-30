Polis yaralama olayının şüphelilerini yakaladı
Malatya’da akrabalar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.30 Mayıs 2019 Perşembe 17:08
Malatya’da akrabalar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili emniyetten edinilen bilgilere göre 28 Mayıs’ta Abdulgaffar Mahallesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yapılan çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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