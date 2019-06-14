Polis ve Zabıta ekipleri dilencilere geçit vermeyecek Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri yaptıkları uygulamalarla dilencilere geçit vermeyecek.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri yaptıkları uygulamalarla dilencilere geçit vermeyecek.

Sakarya’da gittikçe sayıları artan dilencilere yaptıkları uygulamalarla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri geçit vermeyecek. Ekipler, ana cadde üzerinde, cami önlerinde, parklarda dilenen şahıslara yönelik uygulamalarını arttırdı.

Cuma namazı vesilesiyle şehir merkezinde bulunan 29 camide uygulama yapan ekipler dilencilere izin vermedi.

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