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'Polis ve tüm kurumları emir altına alacağız'

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan olan Serj Sarkisyan’a karşı protestolar durmak bilmiyor. Muhalif vekil Nikol Paşinyan, "Devrim komiteleri, devlet kurumlarını bloke etmek için her bir bölgede kurulacak ve çok yakında polis dahil tüm kurumlar devrim komitesinin emirlerini yerine getirmeye başlayacak" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
'Polis ve tüm kurumları emir altına alacağız'

Komitenin yöneteceği protesto harekatını ‘zafer elde edilinceye kadar' yürüteceğini açıklayan Paşinyan, "Devrim komiteleri, devlet kurumlarını bloke etmek için her bir bölgede kurulacak ve çok yakında polis dahil tüm kurumlar devrim komitesinin emirlerini yerine getirmeye başlayacak" dedi.

"DEVLET BİNALARINA GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROL NOKTALARI KURACAĞIZ"

 Bölgelerdeki devlet kurumlarına yönelik ablukaların yarın Çarşamba günü başlayacağını belirten muhalif lider, Erivan'da devlet binalarına giriş ve çıkışlarda yetkililer için kontrol noktalarını kurma niyetinde olduklarını anlattı.

Muhalifler, gösterinin ardından başkent Erivan caddelerinde yürüyüş planlıyor. Protestoculara meydanda kalmama çağrısı yapan Paşinyan, "Yürüyüş yapıyoruz, sonra Cumhuriyet Meydanı'na dönüyoruz, müzik dinliyoruz ve gece evlerimize gidiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
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  • BİN NASİATAN İYİDİR BİR MUSUBETBİN NASİATAN İYİDİR BİR MUSUBET3 sa önce
    100 YIÖNCE OLARI KULANANLARIN NEYAPTIKLARINI NASIL KULANILDIKLARINI DÜŞÜNÜRLER BİZDEKİ SALAKLARA İTAFOLUNUR YEDİĞİ KABA YAPARSAN BİRDÜN BÖYLE SOKAKLARA DÖKÜLÜRSÜN AÇ OLARAKPETROL DOĞALGA İPEKYOLU AÇLIK İŞSİZLİK ADAMI NAIL DOĞRUYU DETİRİYOOSMANLIYA İHANETİN BEDELİNİ 100 YIL ÖDEDİLER DEMEKİ İYİYİ GÜZELİ HERKEZ HAİNLERDE TORUNLARIDA GÖRÜYOOSMANLIDA BU ERMENİLERE MİLLETİ SADIKA DENMİŞ AMA İNGİLİZİN FIRANSIZIN RUSUN ALTINLARI VATLERİ BİZDEKİLERİOLDUĞU GİBİ HIRS NEFİSİ İHANETETİRDİ BURADAKİ ZENGİNLİK REFAH DOĞRUYU GÖSTERDİ
  • İYİAT YEMİNİ ARTIRIR KÖTÜAT KAMÇISINI ARTIRIRİYİAT YEMİNİ ARTIRIR KÖTÜAT KAMÇISINI ARTIRIR3 sa önce
    PETROL DOĞALGAZ İPEKYOLARINDAN MAHRUM BIRAKILAN HALK DOĞRUYUMU YAPIYO GÖRECEZ MENFAT ÇOK GÜZEL BİŞEY DOĞRUYU HEMEN BULUYO
  • MazlumMazlum3 sa önce
    Ermenistanin yapmak istedigini Turkiye tam 16 yildir uyguluyor.
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