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Polis ve Kızılay’dan kan bağış kampanyası

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Düzce Kızılay Kan Bankası düzenledikleri “Her damla kan can kurtarır” kan bağış kampanyası düzenledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
Polis ve Kızılay’dan kan bağış kampanyası

Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Düzce Kızılay Kan Bankası düzenledikleri “Her damla kan can kurtarır” kan bağış kampanyası düzenledi. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Düzce Şubesi ortaklığında “Her damla kan can kurtarır” kan bağış kampanyası düzenledi. Anıtpark Meydanında düzenlenen kampanyaya polisler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan kampanyaya katılan vatandaşlar, Anıtpark Meydanında Türk Kızılayı Düzce Şıubesi tarafından kurulan çadırda ve kan bağış otobüsünde kan bağışında bulundular. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman otobüs önünde kuyruklar oluştu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde kurulan çadırda hem kan verdi hem de kan bağışı için gelen vatandaşlara yardımcı olarak yönlendirme yaptılar.


Kan bağış kampanyası hakkında bilgiler veren Hakan Bahadır Bozkurt, emniyet müdürlüğünün kampanyasına Kızılay olarak destek verdiklerini dile getirerek, “Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün kampanyasına Kızılay olarak bütün birimlerimizle birlikte destek veriyoruz. Kampanya ile vatandaşlarımızın kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak için geniş kapsamlı bir kan bağışı kampanyası yürütüyoruz. Emniyet personelimiz hem vatandaşlarımızın kan bağışına yönlendirilmesi için teşvik ediyorlar hem de emniyet personellerimiz kendileri de kan bağışında bulunuyorlar. Bizde hem otobüsümüz hem de çadırlarımızla vatandaşlarımızın gönüllü kan bağışlarını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
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