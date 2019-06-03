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Polis ve jandarmadan trafik denetimi

Adana’da Ramazan Bayramı arefesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:00
Polis ve jandarmadan trafik denetimi

Adana’da Ramazan Bayramı arefesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı.


Adana’da polis ve jandarma trafik ekipleri, Ramazan Bayramı arefesinde Adana-Karaisalı yolu üzerinde genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi.


Bayram tatili süresince can ve mal kaybını önlemek için uygulamaların süreceği öğrenildi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki sürücüler, emniyet kemerlerinin takılı olması ve hız sınırlarını ihlal etmemeleri yönünde uyarıldı.


Uygulama sırasında durdurulan sürücülerden biri, hız sınırını geçmemeye dikkat ettiğini ve emniyet kemerini daima taktığını ifade ederek, “Tüm sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bayram edeceğiz diye hüzünlü sonuçlar yaşamamak için herkesin trafik kurallarına uyması lazım. En önemlisi can. Bu hayata bir kere geliyoruz. Polis ve jandarmamıza da bu uygulama için teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:00
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