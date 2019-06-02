Polis Ve Jandarmadan "Çocuklara karne , Velilere Şeker"

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ramazan bayramı öncesinde Polis ve Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyguladığı "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" Projesi kapsamında yol kontrollerinde durdurulan araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" velilere şeker dağıtıldı.

Yapılan Uygulamaya Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştü Şen çok sayıda polis ve jandarma ekibi katıldı.

Muğla-Fethiye kara yolu ile Ölüdeniz yolunda uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçlardaki çocuklara doldurmaları için karne verirken, velilere de kolonya ve şeker dağıtıldı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner’in de katıldığı uygulamada, tatilcilere kolonya, şeker ikram edildi ve karanfil verildi.

Kaymakam Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ülkede olduğu gibi Fethiye’de de trafik yoğunluğu arttığını bununla ilgili önlemlerin alındığını söyledi. Özellikle Ölüdeniz bölgesinde büyük yoğunluk yaşandığını ifade eden Şahiner, “İlçe genelinde bayram boyunca trafik ve asayiş timlerimiz görev yapacak. Tatile gelen vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak için iyi bir tatil geçirmeleri amacıyla gerekli tedbirler alındı. Sürücülere emniyet kemeri takmaları, telefonla konuşulmaması ve hız limitine uyulması konusunda uyarılarda bulunuyoruz” diye konuştu.

İzmir’den tatile gelen Mehmet Bengi, ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştığını ve memnun olduğunu kaydetti.

Merve Lüle ise Fethiye’yi çok sevdiklerini ve ilçenin doğasının çok düzel olduğunu dile getirdi.