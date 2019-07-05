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Polis ve Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara göz açtırmıyor

Mersin’in Mut ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcıları ve hırsızlara yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:14
Polis ve Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara göz açtırmıyor

Mersin’in Mut ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcıları ve hırsızlara yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince, ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu satıcılarının kullanıcılara uyuşturucu madde sattıkları ve yetiştirdikleri bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mut Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler takibe alındı.


Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve jandarma ekiplerince ilçe merkez ve mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ekili alanda 66 kök ve satışa hazır 32 kilo kubar esrar, 4 adet içime hazır fişek, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Operasyonda, çeşitli tarihlerde 4 adet bisiklet hırsızlığı yapan zanlı ile birlikte toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bisiklet hırsızlığı yapan L.A. ile esrar yetiştiren ve satış yaptığı tespit edilen A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu hap satışı yapan O.A. denetimli serbest kalırken, esrar yetiştiren ve satan A.U. isimli şüphelinin sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:14
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