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Polis uzun süredir peşindeydi... Suçüstü yakalandı

İstanbul Kartal’da polis ekiplerinin bir süredir aradığı uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 06:55
Polis uzun süredir peşindeydi... Suçüstü yakalandı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kartal Cevizli’de gerçekleştirdikleri operasyonda, uzun süredir peşinde oldukları uyuşturucu satıcısı B.C.’yi bir apartmanın girişinde uyuşturucu satarken yakaladı. Polis ekipleri, B.C. ile birlikte satışa hazır 84 adet ve poşet halinde 202.6 gram Skunk adlı uyuşturucu, çok sayıda extacy hap, 2 adet hassas terazi ve hayalet silah olarak tabir edilen Glock marka tabanca ele geçirdi.

Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan B.C.’nin uyuşturucu satıcılığı, oto hırsızlığı, işyerinden hırsızlık ve sahte para suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. Kartal Anadolu Adliyesi’ne çıkartılan B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 06:55
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