Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda Ö.A.K,İ.T,B ,İ.K,A.A’A.K’Ö,Ç,M.A,H.Ç,B.E,V.G,M.A,A.K,İ.M,M.H.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların araçlarında ve üst aramalarında 10 parça halinde toplamda 11,89 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 4.50 gram sentetik kannabinoid maddesi,6 parça halinde toplamda 8.15 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca bu tabanca ya ait 1 adet MKE yapımı mermi ele geçirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

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