Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Gaziantep’te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.09 Mart 2019 Cumartesi 13:23
Gaziantep’te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şahısların evlerinde yaptıkları araştırmalarda 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Ekipler, 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şahısların evlerinde yaptıkları inceleme sonucu 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.
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