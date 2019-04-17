0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklanırken satan zanlıdan uyuşturucu madde alan 6 kişi için ise Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklanırken satan zanlıdan uyuşturucu madde alan 6 kişi için ise Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kent merkezinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
    1. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    2. Manisa’da yanmış ceset bulundu
    3. İBB'deki devir saati belli oldu
    4. Kore Büyükelçisi Choi Hong-Chi’den..
    5. Kardeş şehir Marl heyeti Kuşadası’nda
    6. Uyuşturucu kullanan genç çırılçıplak..
    7. Yüksekovalı işçi karton kutudan..
    8. Milletvekili, sendika ve federasyon..
    9. Bodrum’da taş evde çıkan yangın..
    10. Van’da sanal oyunlarla ilgili il planı..
    11. 2. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri..
    12. Uganda: "Sudan’ın devrik lideri..
    13. Turgut Özal Tıp Merkezine ikinci konuk..
    14. 4. Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı açıldı
    15. İYİ Parti delil dolu bavuldan rahatsız..
    16. Dolgu sahasında proje etüt çalışmaları..
    17. Metro üzerindeki eylem gözaltıyla bitti
    18. Rezidansın 10’uncu katından düşen..
    19. Hindistan’da parlamento seçimleri
    20. Michael Skibbe, Dortmund’a döndü!
    21. Yavuzeli’nde muhtarlar mazbatalarını..
    22. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden..
    23. Coca-Cola İçecek "Yerel Zincirler..
    24. "Dünyanın en güçlü sporcuları"..
    25. Ünal: "İstişare etmeyen bizden..
    26. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
    27. Bilecik’te Turizm Haftası etkinlikleri..
    28. Reflüde cerrahi müdahale mümkün mü?
    29. FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası
    30. Afyonkarahisar’da ilginç yolculuk
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Saadet Partisi'nden yeni "genel merkez" kararı
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Hulusi Akar: Öyle bir bina yaptık ki Pentagon'a rakip olacak
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir