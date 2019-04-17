Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklanırken satan zanlıdan uyuşturucu madde alan 6 kişi için ise Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de uyuşturucu madde satan 1 kişi tutuklanırken satan zanlıdan uyuşturucu madde alan 6 kişi için ise Uyuşturucu Madde bulundurmak, kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kent merkezinde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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