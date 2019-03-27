Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor Gaziantep’te polis ekipleri uyuşturucu satıcısı iddiasıyla kovaladığı bir kişi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep’te polis ekipleri uyuşturucu satıcısı iddiasıyla kovaladığı bir kişi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince, Fırat mahallesinde uyuşturucu satıcısı Y.T. isimli şüpheli şahıs kovalamaca neticesi yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında, 1,40 gram esrar, 53,80 gram eroin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi.

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