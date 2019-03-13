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Polis, uyuşturucu satan ya da kullananlara göz açtırmıyor

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bu ay içerisinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarında toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:02
Polis, uyuşturucu satan ya da kullananlara göz açtırmıyor

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bu ay içerisinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarında toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

 

Ekiplerin R.G. isimli şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, 0, 54 gram skunk maddesi ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bucak ilçesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Y.P.’nin evinde yapılan aramada 102,06 gram eroin ile 47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Ağlasun ilçesinde ise yol uygulaması sırasında durdurulan minibüste yapılan aramada, M.K. ve E.Ç.’ye ait olduğu tespit edilen 1,20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yine Ağlasun ilçesinde yapılan kontroller sırasında durdurulan S.C.A.’nın üzerinde yapılan aramada, 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yeşilova ilçesinde S.K.’nın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kalıntılarının olduğu metal eşya ile çok sayıda sarma kağıdı ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

 

Öte yandan kent merkezinde ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu İ.K. ve Z.H.A’nın üzerinde yapılan aramada 0,23 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:02
  1. Burdur
  2. Antalya
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