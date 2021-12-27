Polis Türk düğününe korona baskını yaptı! Damadın seçtiği 50 kişi eve gönderildi

Hürriyet’in haberine göre, Almanya’nın Münih kentinde işletmecisi Türk olan bir düğün salonuna baskın yapan ekipler, 50 kişi ile sınırlı olması gereken salonda 100 davetliyle karşılaşınca, damat 50 kişiyi seçerek eve gönderdi.

Polisten verilen bilgiye göre, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Münih’in kuzeyinde bulunan Düğün salonuna giden ekipler, Korona kısıtlamalarına uyulup uyulmadığı konusunda kontrol yaptı.

Yüzlerce polisin katıldığı incelemede ‘2G’ kuralına uyulduğunu, ancak olması gerekenden fazla davetli olduğunu tespit etti. İşletmeci ve düğün sahipleriyle yapılan görüşmede fazla olan 50 davetli eve gönderilerek, düğüne kaldığı yerden devam edildi.

Polis sözcüsü Sven Müller, düğün sorumlusu damat ile işletmeci hakkında kurallara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan görüşmelerde aynı gün akşam saat 18.00’de 200 kişinin davet edildiği bir düğünün daha olduğunu öğrenen polis, düğün sahiplerini arayarak davetli sayısını 50 kişiyle sınırlamalarını istedi. 50 kişilik davetli grubuyla gerçekleşen düğün saat 22.00’de sona erdi.

Münih’te 20 Aralık’tan itibaren geçerli olan uygulamaya göre özel eğlenceler ‘2G’ kuralına uymak koşuluyla iç mekanlarda 50, dış mekanlarda ise 200 kişiyle sınırlı tutuluyor. Eğlencelerin en geç saat 22.00’de son bulması gerekiyor.