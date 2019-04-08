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Polis Teşkilatının 174. Yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 174.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Polis Teşkilatının 174. Yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü kapsamında İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinde polis aileleri ile bir araya gelen Dr. Mustafa Çalışkan, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.


174 yıldan bu yana Türk Milletinin güvenliğini korumak ve kollamak için gece gündüz çalışan Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl dönümü ülke genelinde farklı etkinlikler ile kutlanıyor. Bu çerçevede İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir dizi programlar düzenledi.


Düzenlenen programın ilk adımı Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen şehit mezarlarını ziyaret ile başladı. Ziyarete Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan katıldı. Ziyaret programı İstiklal Marşını okunmasını ile başladı. İstiklal Marşının ardından Özel Harekat Polisleri tüfekler ile saygı atışı gerçekleştirdi.


Saygı atışının ardından kürsüye gelerek konuşma yapan Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Geleneklerine bağlı ve bağımsız karakteriyle zulme karşı mücadelesini sürdürmüş ve her zaman yanında saf tutmuştur. Bu mücadelede Ölürsem Şehit, kalırsam gazi inancıyla da yeri geldiğinde de canından vazgeçmeyi onur ve şeref bilmiştir. Bu şiarda hareket ederek şehadete kavuşan sizlerin yiğitliği ve cesaretleriyle nesilden nesile anlatılacak ülkemizin geleceğinin inşasında en büyük güç kaynağımız olacaktır. Sizlere minnetimiz sonsuzdur. Can verdiğiniz bu topraklarda yaktığınız bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecek. Aziz hatıralarınız, bu milletin kalbinde ve ruhunda ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerin içerisinde sizlerin huzurunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Varlığınız Türk Milletinin varlığına armağan olsun, ruhunuz şad olsun” dedi.


İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın konuşmasının ardından şehitler için dua edildi. Duaların ardından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Ayrıca şehit ailelerinin de katıldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı.


Şehit annelerinden bazıları oğullarının mezarlarının başına çiçek bıraktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Program daha sonra vatandaşlarında katılımı ile devam etti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
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