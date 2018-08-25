Polis teşkilatından emniyet kemeri uyarısı!
Türk polis teşkilatı yayınladığı video ile emniyet kemeri takmamanın sonuçlarını açıkça belirtti ve emniyet kemeri takılması uyarısında bulundu.25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:12
Yolculuk sırasında emniyet kemeri takan bir kişi takmayana oranla, herhangi bir kaza anında 4 kat daha hayatta kalma şansına sahip.
Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabından bu durumu çok iyi anlatan bir video yayınladı. Videoda emniyet kemeri takmadığı için kaza anında araçtan dışarı savrulan insanlar göreceksiniz.
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