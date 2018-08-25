Polis teşkilatından emniyet kemeri uyarısı!

Yolculuk sırasında emniyet kemeri takan bir kişi takmayana oranla, herhangi bir kaza anında 4 kat daha hayatta kalma şansına sahip.

Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabından bu durumu çok iyi anlatan bir video yayınladı. Videoda emniyet kemeri takmadığı için kaza anında araçtan dışarı savrulan insanlar göreceksiniz.