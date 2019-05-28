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Polis Teşkilatı şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu iftar yemeğinde, “İslam âleminin senede bir ay misafiri olarak ağırlanan, her gecesi kadir gecesi, her günü bayram kabul edilen, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’in rahmet sofralarından birinde sizleri ağırlamaktan ve bu sıcak aile ortamını sizlerle paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti duyuyorum” dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 23:08
Polis Teşkilatı şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit aileleri ve gazilerle buluştuğu iftar yemeğinde, “İslam âleminin senede bir ay misafiri olarak ağırlanan, her gecesi kadir gecesi, her günü bayram kabul edilen, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’in rahmet sofralarından birinde sizleri ağırlamaktan ve bu sıcak aile ortamını sizlerle paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti duyuyorum” dedi.


Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit ve gazi aileleri onuruna özel bir otelde iftar yemeği düzenledi. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’nın ev sahipliğinde yapılan iftara Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Yardımcıları ve Daire Başkanları da katıldı. İftar öncesinde davetlilere, Polis Akademisi Polis Bandosu ilahi dinletisi gerçekleştirdi. Açılan oruçla birlikte Kuran-ı Kerim Tilaveti dinleyenleri duygulandırdı. Polis Teşkilatı’nın iftar yemeği onuruna konuşan Uzunkaya, rahmet ayı olan Ramazana ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



174 yıllık tarihine şan ve şeref sığdıran teşkilat


Uzunkaya, Ramazan’a ilişkin, “İslam âleminin senede bir ay misafiri olarak ağırlanan, her gecesi Kadir Gecesi, her günü bayram kabul edilen, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’in rahmet sofralarından birinde sizleri ağırlamaktan ve bu sıcak aile ortamını sizlerle paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor; rahmet, mağfiret ve kurtuluşu müjdeleyen bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 174 yıllık tarihine nice şan, şeref ve kahramanlık destanlarını sığdıran, kuruluşundan bugüne milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türk Polis Teşkilatı, bugün de aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla ülkemizin dört bir yanında, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamakta, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile huzur ve güvenliğini temin ve tesis etmekte, her geçen gün gelecek nesillere gururla anlatılacak yeni destanlar yazmaktadır” diye konuştu.



Şehitlerin kutlu emaneti “Vatan”


Vatanı kanlarıyla ve alın terleriyle sulayarak emanet eden şehitlerin kutlu emanetine sahip çıkmanın önemini vurgulayan Uzunkaya, “Bu kutlu emanete sahip çıkmak her Türk vatandaşının olduğu gibi Teşkilatımızın da en başta gelen ödevidir. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla şehit düşerek adlarını tarihimize altın harflerle yazdıran ve nihayet her biri bu toprakların mührü olan şehitlerimize ve aynı yolda terlerini döken, kanlarını akıtan gazilerimize bu vesileyle bir kez daha huzurlarınızda minnet ve şükranlarımızı sunuyor, onların emanetleri olan sizlerin önünde de saygıyla eğiliyorum” dedi.


Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, iftar sonunda davetlileri uğurladı. Uzunkaya çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:08
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