Polis tarafından aranan 34 kişi yakalandı
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 34 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 34 kişinin, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.
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