0553 313 94 23

Polis tarafından aranan 34 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
Polis tarafından aranan 34 kişi yakalandı

Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 34 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 34 kişinin, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu
    1. Manisa Büyükşehir zabıtasından dilenci..
    2. Osmaniye’de 5. Off Road Festivali
    3. Adalet Bakanlığı CTE mübaşir, zabit..
    4. Geleceğin ormancıları, yangın..
    5. Şehit Ali Çeker Hatay’da son..
    6. Döviz kurları
    7. Alaplı’da istinat duvarı çöktü,..
    8. Şanlıurfa’da öğrencilere sinema..
    9. Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi evine..
    10. Battalgazi’de trafik haftası kutlandı
    11. Çınar’dan Yeşilyurt Belediyespor..
    12. Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: 2..
    13. Yalova Armutlu sahillerinde bahar..
    14. YSK'da karar oturumu başladı! İşte..
    15. Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
    16. Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz
    17. Ukrayna Başkanı Zelenskiy, yönettiği..
    18. Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Erenler Belediyesi meclisi toplandı
    20. Emeğin sergisi
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Katliam gibi seçim! 500 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz