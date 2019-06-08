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Polis tacizciyi linçten son anda kurtardı

Malatya’da iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.

08 Haziran 2019 Cumartesi 20:06
Polis tacizciyi linçten son anda kurtardı

Malatya’da iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.’yı (38) polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.


Olay, Valilik arka tarafından bulunan Vilayet Parkı içerisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Vilayet Parkıiçerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K.’yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.Vatandaşların darp ettiği Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.


Gözaltına alınan Serdar K. polis merkezine götürüldü. Kız çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 20:06
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