Polis şüpheli hırsızı suçüstü yakaladı Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde eski Aziziye Hastanesinden pencereleri sökerek çalan hırsızlarpolisin suçüstü operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde eski Aziziye Hastanesinden pencereleri sökerek çalan hırsızlarpolisin suçüstü operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, eski Aziziye Hastanesinde metal pencereleri sökerek çalmaya çalışan şüpheli B.B. (15) polisin müdahale ile yakalandı.

Polis ihbar hattına yapılan ihbar sonucu bölgeye giden polis ekipleri hastane önünde ekibi fark eden elinde el arabası olan şahıs kaçmaya başladı. Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak elde edilen 2 adet el arabası ve 8 adet alüminyum pencere çerçeveye el konuldu. Polis şüpheli şahsı yaşının küçük olması nedeniyle çocuk şubesine teslim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.