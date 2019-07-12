Polis suçlulara göz açtırmıyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı devriye ekipleri, iki ayrı operasyonda hırsızlık ve uyuşturucu bulunduran 3 kişi gözaltına alındı.

uyuşturucu madde ticareti ile hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan çalışmalarda, Güneş mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrollerde, ayrı ayrı paketler halinde toplam 130,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K. ve Ö.M. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi 137 sokak içerisinde bulunan bir ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli şahıs kaçmaya çalışırken ikametin çatı katında suçüstü yakaladı. şüphelinin yapılan üst aramasında, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 38 adet dolu fişek ile ikametten çalmış olduğu 1 adet altın yüzük, 1 adet kol saati ve 1.025 TL para ele geçirildi.Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.