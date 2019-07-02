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Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalar neticesinde 25 parça elektronik hırsızlık malzemesi, 4 gram esrar maddesi, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 16:25
Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalar neticesinde 25 parça elektronik hırsızlık malzemesi, 4 gram esrar maddesi, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.


25 Aralık Polis Merkezi Uyuşturucu İle Mücadele ve Hırsızlık timleri sorumluluk alanında yaptıkları operasyonda, Vatan Mahallesinde Y.D. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, 1, 85 gram esrar ile 1,80 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, ikametinde yapılan aramalarda ise 25 parça elektronik hırsızlık malzemesi, 4 gram esrar maddesi, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak - Hırsızlık Eşya ile 6136 S.K.M." suçlarından hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ise, Türkmenler mahallesinde park halinde bulunan aracın aküsünü çaldığı görülen G.K. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar çaldıkları akü ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden G.K’nin ayrıca başka bir hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:25
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