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Polis şehit eden katil hakim karşısında

Kayseri’de devriye gezen iki polis memurundan birini şehit edip, birini yaralayan ve binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile yakalanan tutuklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 16:40
Polis şehit eden katil hakim karşısında

Kayseri’de devriye gezen iki polis memurundan birini şehit edip, birini yaralayan ve binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile yakalanan tutuklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, avukat değiştirdiği gerekçesiyle savunma yapmayacağını söyleyince duruşma ertelendi.


5 Şubat’ta Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliğinde sivil olarak görevli polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt’un ring halinde görev ifa ederken, olay yerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa D.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedikleri sırada şüpheli kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli Mustafa D.’nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı başından ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Mustafa D.’yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin şüpheli ile yaptıkları mülakatta polis memurunu, sevgilisinin kocası zannettiği ve bu nedenle ateş ettiğini söylediği bildirildi.



Şüpheli suç makinesi çıktı


Şüpheli Mustafa D.’nin yapılan üst araması ve ev aramasında av tüfeği içinde 17’si ses fişeği olmak üzere 43 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli Mustafa D.’nin 8 adet tehdit, 3 adet 6284 SKM, 2 hakaret, 2 adet kasten yaralama, 1’er adet evden hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde olaydan sonra 25 gün tedavi altında bulunan polis memuru İlhan Odabaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Mustafa D., şehit eşi Dilek Odabaşı, şehit oğlu Ahmet Kaan Odabaşı, mağdur polis Şeref Kurt ile avukatlar hazır bulundu. Şehidin yakınları da duruşmaya izleyici olarak katıldı.


Duruşma savcısı ilk celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘silahlı eylemli tehdit’, ‘ korku, panik oluşturacak şekilde ateş etme’ ve ‘yasak silah bulundurma’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Mustafa D., avukatını değiştirdiğini, bu nedenle süre istediğini belirterek, “Savunma yapmayacağım” dedi. Şehit eşi Dilek Odabaşı ise “Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum, adaletinize güveniyorum, 5 yaşındaki çocuğum ‘babam nerede’ diyemiyor, her gün mezarına gidip ağlıyoruz” diye konuştu. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda yeni vekalet alan sanık avukatının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Duruşma sonrası şehidin yakınları, sanığın güldüğünü söyleyerek, ‘5 yaşındaki çocuğun babasına nasıl kıydın?’ diye yüzüne tükürdüler.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:40
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