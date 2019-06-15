Polis sayesinde sınava yetiştiler Diyarbakır'da, YKS birinci oturumuna geç kalan 2 öğrenciyi, sınava girecekleri okula polis yetiştirdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan 2 öğrenciyi, sınava girecekleri okula polis yetiştirdi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ kara yolu uygulama noktasında durdurulan 21 TG 539 plakalı aracın trafik sigortasını yaptırmak için bekletildiği sırada araç içerisinde bulunan 2 öğrenci YKS birinci oturumuna geç kalacaklarını bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla, noktada görevli polis memuru 2 öğrenciyi özel aracı ile sınava yetiştirdi. Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Aslan ve polis memuruna teşekkür etti.

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