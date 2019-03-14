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Ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde öldürüldü

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşanan cinayette bir kadın, uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde öldürüldü.

14 Mart 2019 Perşembe 11:46
Ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde öldürüldü

Mersin merkez Akdeniz ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil  evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E. (48), eve gelen ve uzun yıllardır  ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. ile tartıştı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya  dönüştü. Kavga sırasında eşinin kafasına tahrayla vurduğu iddia edilen Süleyman  E, daha sonra kaçtı.

Çocukların dışarı çıkıp komşulardan yardım istemesi üzerine olay  yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Leyli E'nin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma  Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kavga sırasında odadaki sobanın  devrildiğini ve kapının da kırıldığını tespit etti.

Teslim oldu

Olaydan sonra kaçan zanlının ise polise teslim olduğu bildirildi.

Bu arada, 5 çocukları bulunan Leyli E. ile Süleyman E'nin amca  çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Zanlının, Siirt'te yaşadığı ve zaman zaman eşi ve çocuklarının yanına  geldiği, Leyli E'nin de tarlalarda çalıştığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. Siirt
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