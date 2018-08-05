Polis Özel Harekat'tan Eski Ordu Marşı! Ortalığı inlettiler
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan 338 özel harekat polisi, hep birlikte Eski Ordu Marşı'nı söyleyerek ortalığı inletti.05 Ağustos 2018 Pazar 13:25
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinden 338 özel harekat polisi mezun oldu. Mezuniyet töreni, oldukça anlamlı görüntülere sahne oldu .
EY ŞANLI ORDU EY ŞANLI ASKER
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin ardından PÖH'ler Eski Ordu Marşı'yla alanı inletti.
Polisler birlikte mezun oldukları arkadaşları ve eğitim veren hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
ESKİ ORDU MARŞI SÖZLERİ
Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
Haydi gazanfer, umman-ı safter
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker.
Deryada olsa herşey muzaffer
Dillerde tekbir, Allahü ekber
Allahü ekber, Allahü ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer.
YORUM YAZ