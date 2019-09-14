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Polisoyun makinelerine el koydu

Adıyaman’da polis ekipleri kafe ve kıraathanelerde yaptığı denetimde 4 adet oyun makinesine el koydu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:51
Polisoyun makinelerine el koydu

Adıyaman’da polis ekipleri kafe ve kıraathanelerde yaptığı denetimde 4 adet oyun makinesine el koydu.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki kafe ve kıraathanelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Karapınar Mahallesi, İmamağa Mahallesinde 3 işletmede4 adet elektronik oyun makinesi ele geçirildi.


Oyun makinelerine el konulurken işyeri sahibi olan şahıs hakkında 1072 sayılı Kanuna Muhalefetten (Rulet, Tilt , Langert gibi oyun makineleri) işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:51
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