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Polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Gaziantep'te polislerin göreve gittiği araç, yağışlı havada kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:03
Polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı kovalarken direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Yusuf Çelik'in kullandığı araç, ağaca çarparak kaza yaptı. Yaşanılan kazada polis memuru Yusuf Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan meslektaşı komiser yardımcısı Burak Z. ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı komiser yardımcısı Burak Z. hastaneye kaldırıldı. Burak Z.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:03
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