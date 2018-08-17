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Polis olma yaşı kaç? Polis olma şartları neler?

Polis olmak pek çok kişinin hayalidir. Ancak polis olmak için bazı şartları taşımak gerekir. Bu şartlardan biri de yaş sınırı. Polis alımlarında yaş kriterinde değişikliğe gidildi. İşte polis olmak için yaş sınırı

17 Ağustos 2018 Cuma 09:48
Polis olma yaşı kaç? Polis olma şartları neler?

Polis olmak pek çok kişinin hayalidir. Ancak polis olmak için bazı şartları taşımak gerekir. Bu şartlardan biri de yaş sınırı. Polis alımlarında yaş kriterinde değişikliğe gidildi. İşte polis olmak için yaş sınırı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlananak yürürlüğe girdi. Teklife göre, PAEM başvurularında emniyet mensubu olmayan adaylar için 30 yaşından gün almamış kriteri aranacak.

Yönetmelikte adaylara ilişkin aranan şartlar bölümünde yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi. Buna göre, PAEM'e başvuracak emniyet mensubu adaylarının sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 45 yaşından, emniyet mensubu olmayan adayların ise 30 yaşından gün almamış olmaları gerekecek. 2018 yılında, Polis Melsek Eğitim Merkezi polis alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak.

22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:48
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