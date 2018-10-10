Polis olma yaşı düşüyor mu? POMEM yaş sınırında son durum

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne (POMEM) başvuru şartındaki yaş kriteri için AK Parti’den son dakika teklifi geldi. POMEM başvurularında yer alan 30 yaş şartının estenilmesi için AK Parti kanadından teklif Meclis’e sunuldu.

AK Parti’nin 10 Ekim 2018 tarihinde sunduğu kanun teklifi, POMEM’lere başvuruda yaş şartının esnetilmesini bekleyen binlerce aday için müjde olarak nitelendiriyor. Bu sayede 30 yaşını geçmiş adayların da polis alımlarına başvuruda bulunabilmesi sağlanacak. AK Parti, POMEM’lere başvuruda kullanılan 30 yaş şartının değiştirilmesini içeren yasa teklifini TBMM’ye sundu. Yeni düzenleme teklifi kabul edilirse 30 polis alımı yaş şartının esnetilmesi bekleniyor.

Teklif ile 3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılması bekleniyor. Mevcut yasada yer alan; “…taban puanı almış olanlar arasından sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar…” ifadesinin yerine, “taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar” ifadesinin yer alması ve buna göre yaş şartının kanun yerine yönetmeliklerle düzenlenmesi bekleniyor. Bu kanunun değişmesi ile birlikte yaş şartında da esneme bekleniyor.

POMEM başvuru yaş sınırı düşecek mi?

AK Parti’nin 10 Ekim 2018 tarihinde sunduğu kanun teklifi, POMEM’lere başvuruda yaş şartının esnetilmesini bekleyen binlerce aday için müjde olarak nitelendiriyor. Bu sayede 30 yaşını geçmiş adayların da polis alımlarına başvuruda bulunabilmesi sağlanacak.