''Polis, olayları aydınlatmada yüzde 95 başarılı”

Bakan Atalay, yapımı tamamlanan Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitime büyük önem verdiklerini, Polis Meslek Yüksek Okulu sayısının 30’a ulaştığını kaydederek, şunları söyledi: “Polis eğitimine özel bir önem veriyoruz. Hedefimiz, polislerimizin hepsini üniversite mezunu yapmak. Şu anda polislerin yüzde 85’i üniversite mezunu. Polis eğitiminde ciddi mesafeler aldık. Vatandaş-polis ilişkileri, yapılan anketlere göre çok iyi durumda. Okullarımızda insan ve hukuk konularını ön plana çıkardık. Eğitim müfredatını buna göre hazırladık. Tek parti dönemindeki polis ve jandarma motifi artık yok. Eski aracımız yok, hepsini yeniledik. 15 bin yeni araç aldık. Eskiden polisimiz aracına benzin bulamazdı. Şimdi ise dünyanın en gelişmiş araçlarını kullanıyoruz. İllerimizin tamamına MOBESE sistemi kurduk, hatta büyük ilçelerimizin bazılarında da MOBESE sistemi mevcut. Her şey milletimizin rahatı, huzurunu sağlamak için. Halkın huzuru ve güvenliği olmazsa, sizin yaptığınız işin hiçbir kıymeti olmaz. Vatandaşı güven içinde yaşatmak, polisin görevidir.” Okul Müdürü Müslüm Kılıçaslan ise 19 milyon 800 bin lira harcama yapılan okulda 6 ayrı blok bulunduğunu, 250 öğrencinin de eğitime başladığını söyledi.