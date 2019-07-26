Polis olarak geldi, hemşehri olarak uğurlandı

Aydın’ın en küçük ilçesi olan ancak gelenek ve göreneklerine bağlılığı ile ilk sıralarda yer alan Karpuzlu’nun ileri gelenlerinden Necip Saraç’ın başlattığı memur uğurlama törenlerinden biri daha gerçekleştirildi. İlçeye 7 yıl önce polis olarak gelen Pamir Durdurur, 7 yıl sonra hemşehri olarak uğurlandı.

Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliğinde 7 yıldır görev yapan polis Amir Durdurur, 7 yıllık görevi sonrası tayini çıktı. İlçenin ileri gelenleri arasında yer alan ve aynı zamanda Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç tarafından düzenlenen program ile Pamir Durdurur, fahri hemşehri olarak yeni görev yerine uğurlandı.

İlçe merkezinde Necip Saraç’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekli uğurlama gecesine Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Emniyet Amiri Ertan Kıyak, Garnizon Komutanı Mustafa Doğangüneş, tayini çıkan Pamir Durdurur’un mesai arkadaşları ve davetliler katıldı.

“Bu topraklara hizmet verip bizimle halleşen herkes hemşehrimizdir”

Cumhuriyet öncesi Demircideresi olarak bilinen Karpuzlu ve çevre halkının çok vefalı insanlar olduğunu belirten Necip Saraç, “Karpuzlu’nun havasını soluyup, ekmeğini yiyip suyunu içen ve bizimle halleşen herkes bizim fahri hemşehrimiz sayılır. Yıllardır Necip Saraç olarak halkla bütünleşerek bir görev süresi geçiren devlet memurlarını giderken mütevazı bir uğurlama töreni düzenleriz. Temsil ettiğim bir kurum adına değil, Karpuzlu’nun bir ferdi olarak kendi hesabıma bu etkinliği düzenliyorum. Polis kardeşimiz Pamir Bey Karpuzlu’lu oldu ama, evlatları tam olarak Karpuzlulu oldu. Memlekete faydası olan ve bu aziz millete hizmet eden herkesin başımız üstünde yeri var. Hemşehrimiz kabul ettiğimiz Pamir kardeşimize yeni görev yerinde başarılar diliyoruz” diyerek Durdurur ailesini her zaman Karpuzlu’ya beklediklerini söyledi.

Başkan Saraç, ilçeye verdiği hizmetlerden ve halkla bütünleşerek güzel dostluklar sergileyen Pamir Durdurur’u plaket takdim ederek uğurladı.