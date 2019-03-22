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Polis okul önlerinde adeta kuş uçurtmuyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önlerinde yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor.

22 Mart 2019 Cuma 17:49
Polis okul önlerinde adeta kuş uçurtmuyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul önlerinde yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor.


Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ve Yunus Polis ekipleri, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Adıyaman Lisesi önünde uygulama yaptı. Okul giriş ve çıkışlarında okul önlerinde bekleyen şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapıldı. Bütün okullarda olduğu gibi Adıyaman Lisesi önünde yapılan denetimde şüpheli olarak görülen bir şahsın kimlik kontrolünde aranması olduğu tespit edildi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri tarafından aynı zamanda vatandaşlara siber zorbalık, şiddet ve akran zorbalığı ve ergenlik dönemleri hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtıldı. Yapılan uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, “Eğitim ve öğretim yılının başlangıcından itibaren okul çevrelerinde çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmalardan sadece küçük bir örnektir.İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği çocuklarıma ve gençlerimize güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik bir konu. Yılbaşından bu yana yaptığımız çalışmalarda çok şükür okullarımızda her hangi bir olay meydana gelmedi. Uyuşturucu madde suçları bakımından da narkotik ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda okullarımızın çevresinde ve içerisinde herhangi bir uyuşturucu suçuna rastlamadık. Trafik ekiplerimiz tarafından da öğrenci servis denetimleri artarak devam ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:49
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