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Polis öğretmen hemşire ve din görevlileri 3600 ek gösterge zammı maaşlara ne zaman yatacak?

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:49
Polis öğretmen hemşire ve din görevlileri 3600 ek gösterge zammı maaşlara ne zaman yatacak?

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini Ankara'da açıkladı. Yediden yetmişe neredeyse tüm kesimlere müjdelerini sıralayan Erdoğan, Alevi vatandaşlara da müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' dedi.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ 

AYLIK NET MAAŞ 23 TL

EMEKLİ MAAŞI 641 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa;

ARTIŞ

AYLIK NET MAAŞ -38TL

EMEKLİ MAAŞ 569 TL

EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:49
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. polis ek göstergesi
  4. hemşire ek göstergesi
  5. Ek gösterge 3600 olursa neler değişir?

YORUM YAZ

  • ErsinErsin2 ay önce
    Olmadı, memur memurdur 4 yıllık üniversiteyi bitirmiş hatta yüksek lisans yapmış kişi 2200 ek gösterge alacak. Lise mezunu hemşire 3600 ek gösterge alacak adalet mi bu? Yapmayın lütfen bari diğerlerini 3000 e çıkarın. hak meselesidir. Lütfen yapmayın lütfen
  • samedsamed2 ay önce
    Kolluk gücü zabita memurları da 3600 beklentisindeler
  • offf ofofff of2 ay önce
    herkeze verin polis istemiyor . biz özlük haklarımızı istiyoruz
  • greyygreyy2 ay önce
    tarafsızlıkta üstünüze yok,maaşallah ödülde almışsınızdır.
  • Ilyas bircanIlyas bircan2 ay önce
    ecek- acak ekle vaadlere gerek yok. Simdiki zaman ekli verdim diyemediler ve ben inanmiyorum 3600 vaadine
  • KartalKartal2 ay önce
    Ya yetervartık ya... varsa yoksa polis öğretmen asker. Birde diğer memurları düsünün. Yazık tır yaa. İki katı maaş alıyorlar nerdeyse. Vallahi islam davam olmasa akp ye oy vermem...
  • ömerömer2 ay önce
    dün yorum yazdım çıkmadı, emekli işciler ve bağkurlular sürünüyor, yaşımızda geçki çalışamıyoruz, 1200 emekli maaşı alıyorum daha düşük alanlar var, cb erdoğan asgari ücretin altında emekli maaşı yok dedi ama milyonlarca işçi asgari ücretin altında maaş alıyor, en düşük polis emeklisi 2000 alıyor ek göstergeyle 2600 e çıkacak sonrada bütçe açık verdi deniliyor, emekli maaşları arasında uçurum var. emekli maaşları arasında adalet istiyoruz.
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