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Polis öğrencileri uyardı, suça geçit vermedi, yaşlıya şefkat gösterdi

Adana’da polis, önce öğrencileri teröre karşı seminerle uyardı, sokakta hassas burunlu narkotik köpeğinin de katılımıyla her yer didik didik arandı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı adama ise yardım etti.

22 Şubat 2019 Cuma 09:14
Polis öğrencileri uyardı, suça geçit vermedi, yaşlıya şefkat gösterdi

Adana’da polis, önce öğrencileri teröre karşı seminerle uyardı, sokakta hassas burunlu narkotik köpeğinin de katılımıyla her yer didik didik arandı, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı adama ise yardım etti.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve başladıktan toplum destekli polislik ve terör şube müdürlüğü ekiplerine her gün öğrencilere seminer verdirmeye başladı. Aktaş ayrıca okul önlerindeki polis uygulamalarını da artırarak öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçmesini engellemeye başladı. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde de çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde terör, toplum destekli polislik, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Terör şube ve toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri içeride öğrencileri terör ve zararlı alışkanlıklara karşı uyarırken, sokakta da diğer polisler okul ve çevresini abluka altına aldı. Polisler bir tarafından çocuklara terörün nasıl bir bela olduğunu anlatırken, sokak polisi ise hassas burunlu narkotik köpeğiyle birlikte okul etrafında her yeri didik didik aradı. Ayrıca polisler gelen bütün araçları durdurup bunlar üzerinde de uygulama yaptı. Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu aradı. Polis öğrencilerle de sohbet edip zararlı alışkanlıklardan kötü insanlardan uzak durmaları gerektiği uyarısında bulundu.



Yaşlı adamı karşıya geçirdi


Uygulama sırasında bir yaşlı adam yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yaşlı adam yürümekte güçlük çektiği için polisler herhangi bir aracın çarpmaması için onu yolun karşısına kadar geçirdiler. Yaşlı adam polise minnettar olduğunu, onlar sayesinde rahat uyuduklarını söyledi.


Emek Mahalle Muhtarı Salih Yardım ise polislerin uygulamayı artırmasının ardından özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımının azaldığını, diğer asayiş olaylarında da uygulamalar sayesinde azalma olduğunu, mahallenin huzura kavuştuğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:14
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