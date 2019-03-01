Bitlis'te polis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Bitlis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs devrilmesi sonucu 13 polis yaralandı.

Kaza, Adilcevaz- Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Bitlis'ten Erzurum'a giden, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen midibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 polis, ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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