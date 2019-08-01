0553 313 94 23

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

01 Ağustos 2019 Perşembe 01:21
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.


Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için alınacak 2 bin 500 öğrenci için PMYO sınavı şartlarını da açıkladı.



Ön başvuru 5-19 Ağustos tarihleri arasında


EGM’den yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecektir.” denildi.



2019 PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartalar


2019 yılında PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlara da yer verilen açıklamada, “2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 - 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak), 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacaktır.)” ifadeleri yer aldı.


Açıklamada, şunlar da kaydedildi:


“Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 01:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar yazarının 'dolar' şaşkınlığı: Sahi nasıl oldu bu iş?
    1. Karar yazarının 'dolar' şaşkınlığı:..
    2. Gaziosmanpaşa’da çay ocağına sahte..
    3. Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin..
    4. Büyükçekmece’de Ferhat Göçer rüzgarı..
    5. EPDK, doğal gaza zam yapıldığını..
    6. ABD'de savaş uçağı düştü!
    7. 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
    8. Çocuklar günde kaç saat televizyon..
    9. Kocaeli’de otomobile arkadan çarpan..
    10. ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Kelly..
    11. Çiğ süt kaç dakika kaynatılmalı? Süt..
    12. İran, ABD yönetimini "Zarif konusunda"..
    13. Doğal gaz fiyatlarına zam!
    14. AB'den "Sudan'da acil sivil yönetime..
    15. Patates kavurması nasıl yapılır?..
    16. AÖL ek sınav başvuruları | Başvuru..
    17. Trump, Polonya ve Danimarka'yı ziyaret..
    18. Karaçayır Yaylası’nda bu ilk kez..
    19. Samsun’da 3 çocuk yüzerken boğuldu
    20. Bu neyin kafası 'Otçu Pucca'!..
    21. Amerikalılar Kanada'dan daha ucuz ilaç..
    22. Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu
    23. Doğal gaz fiyatlarına zam
    24. Şeftalinin faydaları neler? Yaz..
    25. Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de..
    26. ABD Maduro’nun bakanını uyuşturucu..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019
    28. ABD Hazine Bakanlığından, İran..
    29. Balık üretim çiftliğinin ağlarında..
    30. İspanya'da Burger King'in..
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'