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Polis merkezlerine "Güven Masası"

Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük Eylem Planında yar alan polis merkezlerinde "Güven Masası” uygulaması Adana’da da hayata geçirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:36
Polis merkezlerine "Güven Masası"

Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük Eylem Planında yar alan polis merkezlerinde "Güven Masası” uygulaması Adana’da da hayata geçirildi.


Türkiye’de özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda daha önceki adıyla karakol şimdiki adıyla polis merkezleri, gözaltına alınanlara uygulanan şiddetle gündeme gelirken, son 15 yılda hem isminin hem de polislerin değişmesiyle güler yüzle anılmaya başlandı.


Polis merkezlerinden şimdi vatandaşın memnuniyetini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığının İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan polis merkezlerinde "Güven Masası” uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Fatih Polis Merkezi Amirliğinde “Güven Masası” kuruldu. Türkiye genelinde bin 263 polis merkezi amirliğinden 700’ünde Güven Masasının hizmete girdi. iVatandaşa en seri şekilde hizmet verilmesi konusunda eğitim almış uzman, güler yüzlü, hizmet odaklı personelin görevlendirildiği Güven Masalarında vatandaşları bir araya getirerek, emniyet hizmetleri sınıfında güvenlik hizmetleri kalitesini en üst seviyeye çıkarmak hedefleniyor.


Polis merkezi amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk etapta vatandaş odaklı devlet örneği içerisinde Güven Masasında bulunan görevli personel ile iletişime geçiyor. Vatandaş, konusunda uzman, bilgisi, birikimi ve deneyimi olan polis memuru tarafından karşılanıyor. Vatandaş, sorunlarını ve sıkıntılarını anlattıktan sonra kendisine hızlı bir şekilde yardımcı olunması için görevli personelce ilgili birime yönlendiriliyor. Polis merkezi amirliklerinde çözülebilecek konular söz konusu birimlerce hızlı bir biçimde çözülürken, merkez amirlikleri tarafından çözümü mümkün olan başka konularla ilgili gelen vatandaşa kendi sorununun çözümünün nerede olduğu ve gitmesi gereken birimin adresi ile iletişim bilgileri veriliyor. Polis ve vatandaşın iyi diyalog kurabilmesi, sorunların oluşum aşamasında tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözülebilmesinin amaçlandığı “Güven Masası” uygulaması, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla Adana’daki polis merkezine gelen bütün vatandaşlar güler yüz ile karşılanıyor.


Amirlikler içerisinde “Güven Masası” kapsamında vatandaşa yönelik kurallar da bulunuyor. “Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri” başlıklı yazıda, “Türk Polisi” kelimeleri akrostişinde yazılan kurallar yer alıyor. Davranış ilkelerini ise şu kurallar oluşturuyor:


"Tüm iş ve işlemlerde yardımcı ve yol gösterici olunacaktır. Ülke genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı esas alınacaktır. Resmi iş ve işlemlerini (müracaat, şikayet ve başvurular) en kısa sürece alınacak ve tamamlanacaktır. Kişisel bilgi ve verileriniz korunacaktır. Polis merkezlerimizden talep halinde engelli, yaşlı ve hastalar ile müşteki, mağdur ve tanıklara yerinde işlem yapılacaktır. Objektif, dürüst ve adil olunacaktır. Lazım olan tüm hukuki yardım sağlanarak, iş ve işlemleriniz en geç bir saat içimde tamamlanacaktır. İlgili, kibar, nazik ve saygılı davranılacaktır. SMS (kısa mesaj) yolu ile talep edilmesi halinde müracaatınızın akıbeti hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İnsan haklarına saygılı bir hizmet anlayışı esas alınacaktır."


Vatandaşlar da uygulamadan çok memnun kaldıklarını, daha önce polis merkezlerine geldikleri zaman ne yapacaklarını bilmediklerini, bu nedenle çok beklediklerini ancak şimdi çok kısa zamanda kendileriyle ilgilenildiğini ve işlerinin çabucak bittiğini söylediler.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:36
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