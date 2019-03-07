0553 313 94 23

Polis merkezlerinde “Güven Masası” uygulaması hayata geçirildi

Cumhurbaşkanlığı’nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yar alan polis merkezlerinde "Güven Masası” uygulaması hayata geçirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:25
Polis merkezlerinde “Güven Masası” uygulaması hayata geçirildi

Cumhurbaşkanlığı’nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yar alan polis merkezlerinde "Güven Masası” uygulaması hayata geçirildi.


Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğinde “Güven Masası” kuruldu. Düzenlenen törene Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu, ilgili müdürler ve karakol personeli katıldı. Türkiye genelinde bin 263 polis merkezi amirliğinden 700’ünde Güven Masası’nın hizmete girdiğini belirten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gülveren, “Güven Masalarımızı hizmete sokmuş bulunuyoruz. Vatandaşımıza en seri şekilde hizmet verilmesi ve konusunda eğitim almış uzman, güler yüzlü, hizmet odaklı personelimizin görevlendirildiği Güven Masalarımızı vatandaşlarımızla bir araya getirerek, emniyet hizmetleri sınıfında güvenlik hizmetleri kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledik” dedi.



“Güven Masası” neleri kapsıyor


Polis Merkezi Amirliklerine gelen vatandaşlar, ilk etapta vatandaş odaklı devlet örneği içerisinde Güven Masası’nda bulunan görevli personel ile iletişime geçecek. Vatandaş, konusunda uzman, bilgisi, birikimi ve deneyimi olan polis memuru tarafından karşılanacak. Vatandaş, sorunlarını ve sıkıntılarını anlattıktan sonra kendisine hızlı bir şekilde yardımcı olunması için görevli personelce ilgili birime yönlendirilecek. Polis merkezi amirliklerinde çözülebilecek konular söz konusu birimlerce hızlı bir biçimde çözülecek. Merkez amirlikleri tarafından çözümü mümkün olan başka konularla ilgili gelen vatandaşa kendi sorununun çözümünün nerede olduğu ve gitmesi gereken birimin adresi ile iletişim bilgileri verilecek. Polis ve vatandaşın iyi diyalog kurabilmesi, sorunların oluşum aşamasında tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde çözülebilmesinin amaçlandığı “Güven Masası” uygulaması, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışacak. Kaliteli hizmet anlayışıyla Hakkari’nin en uç noktasındaki polis merkezi amirlikleri ile Edirne’de kurulan polis merkezi amirlikleri hizmetleri aynı ve en iyi şekilde olacak.


Amirlikler içerisinde “Güven Masası” kapsamında vatandaşa yönelik kurallar da bulunuyor. “Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri” başlıklı yazıda, “Türk Polisi” kelimeleri akrostişinde yazılan kurallar yer alıyor. Davranış ilkelerini ise şu kurallar oluşturuyor:


"Tüm iş ve işlemlerde yardımcı ve yol gösterici olunacaktır.


Ülke genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışı esas alınacaktır.


Resmi iş ve işlemlerini (müracaat, şikayet ve başvurular) en kısa sürece alınacak ve tamamlanacaktır.


Kişisel bilgi ve verileriniz korunacaktır.


Polis merkezlerimizden talep halinde engelli, yaşlı ve hastalar ile müşteki, mağdur ve tanıklara yerinde işlem yapılacaktır.


Objektif, dürüst ve adil olunacaktır.


Lazım olan tüm hukuki yardım sağlanarak, iş ve işlemleriniz en geç bir saat içimde tamamlanacaktır.


İlgili, kibar, nazik ve saygılı davranılacaktır.


SMS (kısa mesaj) yolu ile talep edilmesi halinde müracaatınızın akıbeti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.


İnsan haklarına saygılı bir hizmet anlayışı esas alınacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki
    1. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    2. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    3. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    4. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    5. Mazlumun sesine uyan!
    6. Minikler sağlık için spor yapıyor
    7. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    8. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    9. Trabzon’da bir ilk
    10. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    11. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    12. İstanbul’da, başarılı polisler..
    13. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    15. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    16. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    17. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    18. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    19. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    20. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    21. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    22. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    23. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    24. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    25. Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı
    26. Ali Koç: "Transfer çalışmaları..
    27. Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla..
    28. Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa..
    29. GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda..
    30. "18 kadın 1 sergi"de buluştu
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık