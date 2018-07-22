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Polis memurunun trajik ölümü

Hatay'da denizde boğulmak üzereyken yapılan ilk müdahaleyle kurtarılan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:27
Polis memurunun trajik ölümü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırılan polis yaşamını yitirdi.

Dörtyol'da geçen hafta serinlemek için denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 48 yaşındaki Murat Say, kurtarıldıktan sonra ambulansa Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye sevk edilen Say, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CENAZEYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

Say'ın mesai arkadaşları tarafından alınan cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Say, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Say'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek ve mesai arkadaşları katıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:27
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