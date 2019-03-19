Polis memurunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Malatya’da yaşanan kazada polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da yaşanan kazada polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit (47), U.M. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezeevine gönderildi.

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